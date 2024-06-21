Правительство смягчило требования по продаже валютной выручки

В январе Андрей Белоусов, на тот момент первый вице-премьер, отметил эффективность меры и предложил ее продлить. Центробанк на тот момент не увидел весомых оснований для этого, поскольку эффект для курса от этой меры, как сочли там, был меньшим, чем эффекты от стоимостного роста экспорта и от проводимой денежно-кредитной политики.