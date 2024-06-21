Назван момент, когда рубль может снова рухнуть к доллару

Нацвалюта может подешеветь уже в начале июля, после завершения очередного налогового периода.
«Мы не ожидаем обвала рубля до 100 за доллар, но в первой половине месяца может снизиться до 93−94 за доллар», — предупреждает эксперт.
Однако в целом в рублевых парах просматривается позитивный тренд как минимум до конца июля. Не исключено, что рубль к доллару может укрепиться до 80, а евро до 86, полагает эксперт. В августе традиционно возможен прилет «черных лебедей», которые пока никому не известны.
Прогнозы на средне-и долгосрочную перспективу сейчас делать сложно, ведь на курсы влияет множество факторов. Так, если Банк России повысит ставку в июле, рубль может укрепиться. Если же Минфин начнет активно скупать юани для пополнения ФНБ, вероятно ослабление.