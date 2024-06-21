Назван момент, когда рубль может снова рухнуть к доллару

Однако в целом в рублевых парах просматривается позитивный тренд как минимум до конца июля. Не исключено, что рубль к доллару может укрепиться до 80, а евро до 86, полагает эксперт. В августе традиционно возможен прилет «черных лебедей», которые пока никому не известны.