Вашингтон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина рассказала о новых схемах мошенников

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Популярность среди мошенников в РФ набирают схемы с кредитами, а также вовлечение в преступные схемы школьников и студентов, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Конгресса волонтеров финансового просвещения.

Источник: Банк России

«Мы в прошлом уделяли большое внимание безопасности переводов, законодательные механизмы, период охлаждения и так далее, и работа на уровне банков — надо смотреть, насколько этих мер достаточно. Сейчас особую популярность среди мошенников набирают “кредитные схемы”, а это еще более опасные схемы, когда люди не просто переводят свои сбережения мошенникам, а берут кредит. Остаются должны банкам и переводят средства мошенникам», — сказала она.

Банк России обсуждает, какие защитные механизмы можно будет использовать. Глава ЦБ считает, что в этой сфере нужно больше работать с людьми, предупреждать об этих схемах.

«Еще одна проблема, которая уже приобретает, к сожалению, массовое распространение — это вовлечение в преступные схемы школьников и студентов. Мошенники часто используют школьников и студентов в качестве дропперов, когда школьники и студенты оформляют свою карту, отдают каким-то мошенникам, соответственно, все это используется для выведения средств, обналичиваются похищенные деньги», — отметила Набиуллина.

Глава Центробанка обратила внимание, чтобы школьники и студенты, получая свою первую банковскую карту, понимали, что если они позволят использовать себя в качестве дропперов, то у них испортится кредитная история, и им потом тяжело будет пользоваться финансовыми услугами, которые им будут нужны.