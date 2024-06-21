Набиуллина рассказала о новых схемах мошенников

«Мы в прошлом уделяли большое внимание безопасности переводов, законодательные механизмы, период охлаждения и так далее, и работа на уровне банков — надо смотреть, насколько этих мер достаточно. Сейчас особую популярность среди мошенников набирают “кредитные схемы”, а это еще более опасные схемы, когда люди не просто переводят свои сбережения мошенникам, а берут кредит. Остаются должны банкам и переводят средства мошенникам», — сказала она.