Набиуллина рассказала о новых схемах мошенников

«Мы в прошлом уделяли большое внимание безопасности переводов, законодательные механизмы, период охлаждения и так далее, и работа на уровне банков — надо смотреть, насколько этих мер достаточно. Сейчас особую популярность среди мошенников набирают “кредитные схемы”, а это еще более опасные схемы, когда люди не просто переводят свои сбережения мошенникам, а берут кредит. Остаются должны банкам и переводят средства мошенникам», — сказала она.
Банк России обсуждает, какие защитные механизмы можно будет использовать. Глава ЦБ считает, что в этой сфере нужно больше работать с людьми, предупреждать об этих схемах.
«Еще одна проблема, которая уже приобретает, к сожалению, массовое распространение — это вовлечение в преступные схемы школьников и студентов. Мошенники часто используют школьников и студентов в качестве дропперов, когда школьники и студенты оформляют свою карту, отдают каким-то мошенникам, соответственно, все это используется для выведения средств, обналичиваются похищенные деньги», — отметила Набиуллина.
Глава Центробанка обратила внимание, чтобы школьники и студенты, получая свою первую банковскую карту, понимали, что если они позволят использовать себя в качестве дропперов, то у них испортится кредитная история, и им потом тяжело будет пользоваться финансовыми услугами, которые им будут нужны.