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Лишнее за деньги: как оспорить навязанные допуслуги

Роспотребнадзор хочет запретить автоматически устанавливать ненужные пункты в договорах.

Источник: РИА "Новости"

Началось общественное обсуждение законопроекта Роспотребнадзора (РПН), по которому продавцам собираются законодательно запретить устанавливать автоматическое согласие покупателей на получение тех или иных дополнительных услуг. Ранее запрет на навязывание уже был введен в законодательство, появился и штраф за это, но пробелы остались и их нужно устранить, считают в Роспотребнадзоре. Почему до сих пор возможно навязывание дополнительных услуг и как их оспорить — в материале «Известий».

О чем законопроект Роспотребнадзора

Законопроект, подготовленный РПН, с 17 июня проходит общественное обсуждение. Документ предполагает внесение изменений в закон «О защите прав потребителей», статью 16 дополняют пунктом 3.1, по которому предусматривается запрет на навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг, «в том числе путем проставления продавцом (исполнителем, владельцем агрегатора) автоматических отметок о согласии».

Роспотребнадзор указывает, что анализ правоприменительной практики показал «не только сохраняющуюся на протяжении многих лет актуальность проблематики», но и множество способов навязывания услуг за отдельную плату. В частности, указывается на распространенную практику продажи авиа- и железнодорожных билетов дистанционным способом, когда в форме основного договора заранее установлено согласие в виде отметки-галочки на заключение договора добровольного страхования. В связи с этим, говорится в пояснительной записке, еще в 2022 году РПН и Банк России направили всем страховым организациям информационное письмо, подчеркнув «недопустимость навязывания дополнительных услуг при приобретении билетов без предоставления потребителям возможности осуществить их осознанный выбор самостоятельно». С тех пор, надо отметить, автоматическое проставление галочек о страховании при покупке билетов у крупнейших пассажирских перевозчиков в основном исчезло.

Еще одна похожая проблема, связанная с автоматическим согласием потребителя на заключение допдоговора, присутствовала и в потребительском кредитовании, отмечают в пояснительной записке авторы законопроекта, но была решена принятием 359-ФЗ в июле 2023 года «О внесении изменений в Федеральный закон “О потребительском кредите (займе)”.

Тем не менее, утверждают в Роспотребнадзоре, проблемы остаются.

«Так, по данным ВЦИОМ, на ноябрь 2023 года четверо из 10 опрошенных россиян (43%) замечали, что положенные по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) услуги пытаются оказать платно. Также, несмотря на разъяснения Конституционного суда Российской Федерации, актуальными остаются споры потребителей с автосалонами по факту навязывания дополнительных услуг при приобретении транспортных средств», — говорится в тексте пояснительной записки.

С 2022 года растет число жалоб на взимание с собственников многоквартирного дома платы за оказание услуг, которые к содержанию и ремонту жилого помещения и коммунальным услугам не относятся: строки «телетрансляция», «страхование имущества», «консьерж», «кабельное телевидение» и др. просто появляются в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг без заключения отдельных договоров с потребителями.

Поэтому, отмечают в Роспотребнадзоре, в законопроекте закрепляются положения, которые требуют «неукоснительно соблюдать принцип свободы договора». Предполагается, что закон вступит в силу с сентября 2025 года.

«Известия» направили запрос в Роспотребнадзор.

Нужен ли новый законопроект

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин считает, что, для того чтобы бороться с навязыванием дополнительных услуг, новый законопроект не нужен — они и так запрещены и даже установлена ответственность со штрафами до 40 тыс. рублей.

— Получается, это законопроект о том, что надо выполнять закон, хотя по сути ничего не меняется, — сказал он «Известиям».

Юрист по защите прав потребителей Ксения Русинова замечает, что ранее принятый закон о введении штрафов за навязывание услуг был изменен ко второму чтению и значительно снизил санкции: если сначала предполагались штрафы в размере двукратной стоимости навязанных услуг для должностных лиц и в трехкратном — для бизнеса, то теперь должностные лица рискуют нарваться лишь на наказание в 2−4 тыс. рублей, а компании — в 20−40 тыс.

— С учетом оборотов недобросовестных компаний, навязывающих товары и услуги, такие штрафы оказались мизерными, безболезненными, несущественными, — сказала она «Известиям». — Организациям по-прежнему выгоднее навязывать услуги даже с учетом того, что за каждую из них они заплатят штраф.

Ксения Русинова утверждает также, что и сотрудники Роспотребнадзора нередко неохотно привлекают бизнес к административной ответственности по таким делам. В пример она приводит истории в Московской области и Санкт-Петербурга: там потребители обратились в ведомство с заявлением о навязывании автосалонами лишних пунктов в договорах при покупке автомобилей, однако надзорные органы отказали в возбуждении административных дел: в одном случае из-за отсутствия нарушения, в другом — из-за моратория на проверки. Арбитражные суды эти отказы признали незаконными.

Поэтому и «новый» законопроект рискует оказаться очередной номинальной и декларативной нормой, считает юрист. По ее словам, сам текст документа мало способствует тому, чтобы обезопасить потребителей от допуслуг: недобросовестные компании обычно защищают себя формулировками в договорах, которые создают видимость предоставления выбора — это слова «потребителю предоставлен выбор», «потребителю предоставлена надлежащая информация», «потребитель предупрежден и осознает» и т. д. Уловок вообще достаточно много, замечает она: например, документы выдаются большим пакетом, маскируя неудобные условия под приложения к основному договору; если потребитель отказывается от приобретения допуслуг, ему могут отказать и в приобретении основного товара и т. д. Однако главная проблема, говорит Ксения Русинова, — потребители не читают документы, которые подписывают.

Еще один пункт в законопроекте, который прямо запрещает «навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг)», также не станет решением проблемы.

— Главная трудность этой нормы в слове «навязывание», — говорит Русинова. — По общему правилу (ст. 56 ГПК РФ), каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. Идущий в суд потребитель, видя такую норму, обрадуется и честно напишет в иске, что услугу ему навязали, его слова доказательствами не являются. Поэтому в удовлетворении тех исков, которые мотивированы навязыванием услуг, повсеместно отказывают. Доказать факт навязывания невозможно: во всех документах потребитель поставил свою подпись. Поэтому мы используем другой механизм — безусловное право потребителя отказаться от договора об оказании услуг.

Остальные опрошенные «Известиями» юристы также согласились с этой оценкой законопроекта.

Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин отмечает, что «потребительские отношения уже достаточно защищены» и им требуется лишь «надлежащая защита и надзор». Более того, защищены от навязывания допуслуг в схожих ситуациях и коммерческие отношения — статьями Гражданского кодекса РФ о публичной оферте (п. 2 ст. 437, ст. 494), заметил он.

— Однако выявление навязывания ни по Закону о защите прав потребителей, ни по Гражданскому кодексу не входит в компетенцию надзорных органов и во многом остается на контроле у стороны, чьи права были нарушены, — добавляет собеседник «Известия».

Кандидат юридических наук, правовой советник для бизнеса, эксперт в области правовой поддержки корпоративных клиентов Дарья Петрова также отмечает, что законопроект лишь еще раз подчеркивает недопустимость навязывания дополнительных товаров, работ и услуг.

— Но в случае принятия законопроекта такая конкретика бесспорно будет полезна: определенный объем дополнительно навязанных товаров, работ и услуг новое регулирование заблокирует, — сказала она «Известиям».

Заместитель начальника юридического управления юридического департамента ПАО «РосДорБанк» Юлия Деринг замечает, что совершенствовать законодательство можно было и не формально, а используя иные механизмы в уже хорошо зарекомендовавших себя сферах. В пример она приводит так называемый период охлаждения, который действует для страховых продуктов с 1 января 2018 года: в течение этого срока потребитель вправе отказаться от определенных страховых продуктов и вернуть за них денежные средства без необходимости доказывать их фактическую навязанность и отсутствие своего добровольного согласия. Эта норма как раз позволяла потребителям отказаться от навязанной услуги и вернуть свои деньги, но на все случаи навязывания услуг их распространять не стали.

— А вот запрет на автоматическое проставление продавцом отметок о согласии потребителя на получение дополнительных услуг либо выражение продавцом воли за потребителя в ином виде — это действительно необходимое изменение, — считает Юлия Деринг.

Как оспорить навязанные услуги

Руководитель практики судебной работы юридической компании «Центральный округ» Евгений Жихарев отмечает, что и сейчас в судебной практике есть успешные примеры борьбы с «проставлением галочки». В пример приводит дело Шестого кассационного суда общей юрисдикции из 2023 года, где было признано, что банк навязал услугу страхования (ДМС) заемщику.

— Заявление о предоставлении потребительского кредита, подписанное истцом, не содержало его согласия на оказание ему допуслуги в виде личного страхования и информации о стоимости данной услуги, — рассказал Евгений Жихарев «Известиям». — Форма и содержание заявления свидетельствовали о том, что истцу не была обеспечена возможность согласиться или отказаться от платной допуслуги. Поэтому гражданин как экономически слабая сторона был поставлен в неизбежное положение отсутствия выбора заключить кредитный договор без заключения договора страхования. Затраты истца на оплату страховой премии и процентов были отнесены судом к убыткам, которые были вызваны вынужденным приобретением услуг.

Он указывает, что судебная практика уже давно идет по пути признания недействительными договоров, навязывающих услуги. Такое решение можно найти в Ярославском областном суде по делу о договоре ОСАГО еще в 2014 году, говорит юрист.

Ксения Русинова отмечает, что механизм отказа от допуслуг давно отработан и подтвержден судебной практикой. Сейчас, чтобы уберечь себя от навязывания дополнительных услуг, надо выполнить простые правила.

Для начала нужно изучить документы и оценить, кто является фактическим получателем денег, то есть к кому потом обращаться с требованием их вернуть.

Во-вторых, нужно понять, привязаны ли допуслуги к кредитному договору или иному основному договору — это нужно, чтобы оценить риски и понять, не изменится ли, к примеру, процентная ставка по кредиту в случае отказа от услуги.

— Часто недобросовестные компании связывают в сопроводительных документах допуслуги со скидкой на основной товар или услугу, приобретенные потребителем. В случае отказа от допуслуг потребителю придется еще и заплатить, — говорит Ксения Русинова, которая считает такую практику неправильной. — Обуславливать приобретение товара/услуги приобретением других, часто ненужных, услуг — значит проявлять недобросовестное поведение, что запрещено ст. 10 ГК РФ. Иными словами, хочешь предоставить скидку — простой отдай дешевле, без предложения приобрести что-то еще. Иначе возникают обоснованные сомнения в том, была ли скидка или снижен процент по кредиту.

В-третьих, после оценки рисков нужно обратиться к фактическому получателю денег или исполнителю с заявлением об отказе от договора и возврате денег, продолжает юрист. В-четвертых, дождавшись ответа, нужно обратиться в суд с иском о защите прав потребителей (в случае отказа, разумеется).

— Потребитель, обнаруживший допуслуги, вправе от них отказаться, — подчеркивает Ксения Русинова. — Но стоит учитывать, что в настоящее время существуют десятки разных вариантов допуслуг, договорных конструкций, каждая из которых направлена на ограничение права потребителя отказаться от услуги. Часто мы видим среди документов и подписанный потребителем акт оказанных услуг, которым он признает, что допуслуги уже оказаны, а потому оснований для возврата денег нет. Таким образом, в каждом отдельном случае стоит разбираться и выбирать отдельный способ защиты.