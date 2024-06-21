Лишнее за деньги: как оспорить навязанные допуслуги

Заместитель начальника юридического управления юридического департамента ПАО «РосДорБанк» Юлия Деринг замечает, что совершенствовать законодательство можно было и не формально, а используя иные механизмы в уже хорошо зарекомендовавших себя сферах. В пример она приводит так называемый период охлаждения, который действует для страховых продуктов с 1 января 2018 года: в течение этого срока потребитель вправе отказаться от определенных страховых продуктов и вернуть за них денежные средства без необходимости доказывать их фактическую навязанность и отсутствие своего добровольного согласия. Эта норма как раз позволяла потребителям отказаться от навязанной услуги и вернуть свои деньги, но на все случаи навязывания услуг их распространять не стали.