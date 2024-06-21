Курс юаня превысил ₽12 на фоне смягчения норм продажи валютной выручки

Как отмечают аналитики «СберИнвестиций», сейчас экспортеры могут увеличить продажи валюты, так как через неделю им предстоит заплатить налоги. В этих условиях, по прогнозу экспертов, рубль может немного укрепиться к юаню — до ₽11,7. Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов ожидает сохранения высокой волатильности и не исключает при этом очередной волны укрепления рубля. Пока эксперт не видит поводов для серьезной девальвации национальной валюты.