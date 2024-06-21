Курс юаня превысил ₽12 на фоне смягчения норм продажи валютной выручки

Курс китайского юаня (CNY/RUB) вырос на 39 копеек, или 3,23%, и достиг отметки ₽12,3345, свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:27 мск.
Китайская валюта растет на фоне новости о том, что правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%.
Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности, заявили в правительстве.
«Текущее уменьшение требований по обязательной продаже экспортной выручки снизит навес предложения юаней на рынке», — отметил аналитик ПСБ Денис Попов.
Правительство смягчило требования по продаже валютной выручки.
Портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев полагает, что ослабление рубля также связано с привлекательностью уровней иностранной валюты для покупки. «Импортеры могли начать формировать запас, пользуясь ситуацией», — пишет эксперт. Он также не исключает, что инвесторы уже закладывают снижение мер поддержки национальной валюты со стороны ЦБ — регулятор может снизить объемы продажи иностранной валюты в текущих условиях.
Того же мнения придерживается и начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. По его словам, ключевым фактором выступили сильная перепроданность и ожидания, что ЦБ и правительство предпримут действия по нормализации ситуации на валютном рынке. «По нашим оценкам, справедливым для юаня в текущих условиях является диапазон ₽12,5−13, к которому китайская валюта и может стремиться, но в первую очередь при разрешении проблем с трансграничными платежами», — отметил Локтюхов.
Приближение периода налоговых выплат, вероятно, ограничит дальнейшее выраженное движение курса выше, предупредил Денис Попов из ПСБ. Однако он ожидает, что в начале июля, после уплаты налогов, курс юаня приблизится к верхней границе диапазона ₽12−13.
Как отмечают аналитики «СберИнвестиций», сейчас экспортеры могут увеличить продажи валюты, так как через неделю им предстоит заплатить налоги. В этих условиях, по прогнозу экспертов, рубль может немного укрепиться к юаню — до ₽11,7. Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов ожидает сохранения высокой волатильности и не исключает при этом очередной волны укрепления рубля. Пока эксперт не видит поводов для серьезной девальвации национальной валюты.