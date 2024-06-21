Крайняя мера: проведет ли Китай девальвацию юаня

Курс юаня в последние недели постепенно снижается. Слухи о возможной девальвации китайской нацвалюты, циркулировавшие последние полгода, дополнительно усилились. Стабильность юаня является одной из ключевых задач Народного банка Китая, но проблемы в экономике страны и обострение ситуации с экспортом может спровоцировать китайские власти отступить от своих принципов. Вероятна ли девальвация и что она будет означать для окружающего мира, разбирались «Известия».
Недвижимость двигает юань
Занижать рыночную стоимость собственной валюты путем интервенций — совершенно обычное дело в мировой практике. Особенно для стран, ориентирующихся в первую очередь на экспорт или старающихся его поддержать. Китай регулярно обвинялся в этом Америкой после 2005 года, когда была снята обязательная привязка юаня к доллару. С тех пор прошло много времени, и хотя торговые войны между странами разгорелись в небывалых масштабах, подобного рода обвинения постепенно сошли на нет.
Тем не менее с начала года эти разговоры возобновились, что связано с макроэкономическими факторами в самой КНР. Китайская экономика сейчас находится на перепутье. В целом КНР удалось запустить процесс восстановления после значительной приостановки во время и после пандемии. Согласно официальному плану-прогнозу на текущий год, ВВП страны должен вырасти на 5%. В I квартале целевое значение удалось превзойти — экономика увеличилась на 5,3%. Тем не менее есть довольно серьезные причины для тревоги.
Главная из них — это ситуация на рынке недвижимости, одном из главных драйверов внутреннего спроса и инвестиций в стране. Вложения в девелопмент снизились в первые пять месяцев 2024 года более чем на 10%. Это даже чуть хуже, чем по итогам января-апреля, когда было зафиксировано падение на 9,8% к аналогичному периоду предыдущего года. Площадь вводимой в оборот жилой недвижимости упала сразу на 20%. В прошлом месяце правительство предложило ряд мер по поддержке сектора, включая выделение около 300 млрд юаней, или более $40 млрд, на скупку излишка построенных объектов. Проблема в том, что с учетом размера рынка это капля в море.
В то время как большинство стран (включая Россию) страдают от необычно высокой инфляции, которую не удается полностью задавить даже высокими ставками рефинансирования центробанков, в КНР ситуация обратная. В мае 2024 года вновь была зафиксирована дефляция в месячном выражении — потребительские цены снизились на 0,3%. Что касается сравнения год к году, то тут сохраняется стагнация — 0,3%. Такой рост цен является слишком низким, чтобы стабильно поддерживать экономический подъем. ЦБ намерен дополнительно смягчить монетарную политику, но этого может оказаться всё еще недостаточно.
Япония начала первой
Таким образом, ключевым драйвером развития может вновь стать экспорт, к тому же с объемами производства в стране всё хорошо. Но здесь также возникли проблемы, специфические уже для текущего года. В мае США ввели импортные пошлины в отношении нескольких групп китайских товаров, включая электромобили (до 100%) и полупроводники (до 50%). В середине июня аналогичные меры, чуть менее жесткие, были приняты Евросоюзом. Крупнейшие потребительские рынки вступили на стезю протекционизма, что является не самой приятной новостью для китайских экспортеров (хотя их товары стоят значительно дешевле, чем у конкурентов, преодолеть такие тарифы вряд ли возможно).
Тут же Япония, которая по многим направлениям сейчас становится важнейшим конкурентом КНР на мировом рынке (ранее они находились в несколько разных нишах).
За последний год курс иены к доллару упал примерно на 12%, и конца и края этому процессу не видно. Иена входит в число самых слабых валют по сравнению с долларом в первом полугодии 2024 года, что дает ее экспортерам колоссальное преимущество перед конкурентами.
Таким образом, есть вполне очевидный довод в пользу искусственного ослабления юаня. Нужно понимать, что стабильность национальной валюты является приоритетом для Народного банка Китая. Торги регулируются в коридоре 2%, за пределами которого немедленно следуют интервенции. Однако в случае сохранения текущей ситуации на рынке девальвация может быть использована в качестве особой «ядерной опции», когда все прочие методы уже не помогают. У нее будут свои негативные последствия — для импорта это плохой шаг, соответственно, и внутреннее потребление может пострадать. Однако эти эффекты, скорее всего, будут меньшими по масштабам по сравнению с выигрышем экспортеров.
Плавный плановый спад
На данный момент юань уже слабеет, правда, очень плавно. Как отметил аналитик «Финама» Александр Потавин, сейчас пара USD/CNY теряет относительно начала года (7,1) около 2,2%.
— Это постепенное снижение курса оншорного (то есть торгуемого внутри страны, в отличие от офшорного, который покупают и продают на внешних площадках. — Ред.) юаня напрямую регулируется Народным банком Китая (НБК), который в последнее время устанавливает заведомо более низкий так называемый reference rate. Соответственно регулятор позволяет отклоняться рыночному курсу юаня в пределах 2% в обе стороны от reference rate, — комментирует эксперт.
Он добавил, что стабильность курса юаня относительно доллара США обеспечивается усилиями властей и госбанков КНР, несмотря на высокий разрыв между уровнями кредитных ставок в КНР и в США. Если бы не жесткая политика НБК, то курс юаня был бы намного слабее, с учетом того что доходности 10-летних гособлигаций США дают сейчас 4,3%, в то время как аналогичные китайские гособлигации предлагают 2,3%. Как правило, капитал перетекает на рынки, где процентные ставки выше.
— Девальвация юаня — это крайняя мера, которая может быть использована, если остальные меры стимулирования экономики КНР не сработают. Но в настоящий момент показатели деловой активности в Китае не указывают на стагнацию в экономике. Проблемным остается только сектор недвижимости, но здесь власти уже приняли ряд мер, которые помогут стабилизировать ситуацию. Поэтому мы не ждем в этом году девальвации китайской валюты, — отметил Потавин.
По его словам, ослабление курса юаня будет иметь последствия для мировой торговли, потенциально обостряя напряженность в отношениях с Вашингтоном за счет повышения конкурентоспособности китайского экспорта в США. Действительно, если однажды случится девальвация курса юаня, то это означает, что для зарубежных покупателей китайских товаров они станут доступнее. Такое действие могут счесть «валютной войной», что приведет к очередному витку обвинений и конкретных протекционистских мер. Более того, девальвация юаня затронет и другие валюты Восточной Азии, которые упадут синхронно вслед за ним.
Дешевый импорт
Отметим, что в России юань за последние несколько дней потерял почти 10% стоимости: китайская валюта сейчас торгуется на уровне в 11,5 рубля. Здесь играют ключевую роль внутрироссийские факторы: во-первых, трейдеры озабочены, что после прекращения торговли долларами и евро на бирже (их курс тоже упал) что-то подобное может произойти и с юанем. Во-вторых, трудности с оплатой импорта сохраняются, тогда как экспортная выручка поступает в страну исправно, что само по себе толкает курс рубля вверх.
Для России масштабная девальвация юаня может означать существенное снижение стоимости импорта, значительная часть которого так или иначе поступает из Китая. С одной стороны, это может сыграть положительную роль в замедлении инфляции, которая продолжает держаться на высоком уровне.
С другой, учитывая упомянутые проблемы с оплатой поставок, эффект может оказаться куда менее значимым.
— Товары из Китая станут основательно дешевле, причем во всех категориях: от позиций для маркетплейсов стоимостью 10−20 рублей до автомобилей и сложного оборудования, — пояснил финансовый эксперт, автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. — Другое дело, что эффект от этого станет заметен не сразу, поскольку продавцы будут стараться держать цены на прежних уровнях. Однако маржинальность очень серьезно вырастет, поэтому сразу же появится пространство для гибкости в плане скидок. Не сказать, чтобы это было сверхплюсом для бюджета, более того, это может стать проблемой, потому что нужно смотреть, в каких валютах продается газ в Китай. Если цена фиксирована и она в юанях, то любая девальвация станет большой проблемой для поставщиков и казны. Здесь будет проще, если она прописана в долларах или привязана к курсу. Но если смотреть на картину в общем, то для экономики это станет позитивным фактом.