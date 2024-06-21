Крайняя мера: проведет ли Китай девальвацию юаня

— Товары из Китая станут основательно дешевле, причем во всех категориях: от позиций для маркетплейсов стоимостью 10−20 рублей до автомобилей и сложного оборудования, — пояснил финансовый эксперт, автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. — Другое дело, что эффект от этого станет заметен не сразу, поскольку продавцы будут стараться держать цены на прежних уровнях. Однако маржинальность очень серьезно вырастет, поэтому сразу же появится пространство для гибкости в плане скидок. Не сказать, чтобы это было сверхплюсом для бюджета, более того, это может стать проблемой, потому что нужно смотреть, в каких валютах продается газ в Китай. Если цена фиксирована и она в юанях, то любая девальвация станет большой проблемой для поставщиков и казны. Здесь будет проще, если она прописана в долларах или привязана к курсу. Но если смотреть на картину в общем, то для экономики это станет позитивным фактом.