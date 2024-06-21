Казахстанская биржа рассматривает опцию выкупа своих акций у Московской биржи

Московская биржа и ее дочерние Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ) были внесены управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в SDN-лист в позапрошлую среду, 12 июня. Также OFAC выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ а также на выход из ценных бумаг Мосбиржи на срок до 13 августа.