Казахстанская биржа рассматривает опцию выкупа своих акций у Московской биржи

После попадания Московской биржи под санкции США Казахстанская фондовая биржа (KASE), в которой Мосбирже принадлежит 13,1%, в качестве одного из вариантов решения проблемы рассматривает возможность выкупа у российской торговой площадки ее доли, рассказал журналистам в кулуарах совместного заседания парламента председатель Национального банка республики Тимур Сулейменов.
«KASE сейчас находится в переговорах, в том числе с MOEX (Московской биржей. — FM), любые варианты рассматриваются. Возможно, будет выкуп в том числе», — заявил топ-менеджер регулятора (цитата по Zakon.kz).
Московская биржа и ее дочерние Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ) были внесены управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в SDN-лист в позапрошлую среду, 12 июня. Также OFAC выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ а также на выход из ценных бумаг Мосбиржи на срок до 13 августа.
В конце мая акционеры KASE согласовали выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли или 9,3 млрд тенге. Дивидендная отсечка была установлена на 10 июня. «С этой же даты начнется выплата дивидендов, которая в соответствии с законодательством должна быть завершена до истечения 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов», — говорилось в сообщении торговой площадки.
В Нацбанке Казахстана, Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), KASE, Мосбирже ранее по существу не ответили на вопросы о возможности выкупа Казахстанской фондовой биржей своих акций, принадлежащих российской торговой площадке.