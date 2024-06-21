Эксперты оценили, чем грозит запрет на перевалку российского СПГ в ЕС

«Россия может быть вынуждена переориентировать свой экспорт в Азию, что повлияет на цены и логистику. Для ЕС это означает балансировку между давлением на Россию и поддержанием энергетической безопасности, что может привести к повышению цен на СПГ из-за сокращения предложения. ЕС может также искать альтернативные источники СПГ, например, в США или Катаре, что потенциально увеличит зависимость. Влияние на Азию может быть положительным, так как увеличение доступности российского СПГ может снизить цены для покупателей в Азии и предложить больше вариантов поставок, потенциально снижая зависимость от текущих поставщиков», — полагает эксперт.