ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро более чем на ₽2,5

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 22 июня на уровне ₽87,9595, евро — ₽94,2606, юаня — ₽12,0455. Об этом сообщается на сайте регулятора.
На 21 июня Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — ₽85,4176, евро — ₽91,4543, юаня — ₽11,5185. Таким образом, доллар подорожал на ₽2,5419, евро — на ₽2,8, юань — на ₽0,527.
Для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ теперь использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Официальные курсы ЦБ доллара и евро используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль (Si), евро/рубль (Eu), доллар/юань (UCNY), евро/доллар (ED), доллар/тенге (UKZT), вечным фьючерсам на валютные пары доллар/рубль (USDRUBF), евро/рубль (EURRUBF), фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.
На торгах в пятницу, 21 июня, рубль продолжил снижение. В моменте курс юаня на Мосбирже прибавил более 3% и превысил отметку ₽12. Китайская валюта выросла на фоне новости о том, что правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Решение было принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности, заявили в правительстве.
Аналитики «Альфа-Инвестиций» предположили, что российская валюта в скором времени вернется к значениям, достигнутым в начале июня. По мнению экспертов, это произойдет после того, как банки и крупные импортеры адаптируются к новым рыночным условиям.
«Крепкий курс рубля также увеличит спрос на импорт и иностранную валюту. Если проблемы с расчетами решат, то импорт может вырасти и это подтолкнет доллар вверх», — указали аналитики.
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