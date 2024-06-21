Bloomberg: FATF может включить Монако в «серый список»

По данным агентства, причиной этого является «недостаточный прогресс страны в борьбе с отмыванием денег». На проблемы Монако в этой области организация обратила внимание еще в конце 2022 года, и с тех пор, «несмотря на некоторые успехи последних месяцев», проблема нелегальных денежных потоков по-прежнему остается актуальной для княжества. Окончательные решения, впрочем, еще не приняты, а решение о включении в список принимается на основе консенсуса между членами FATF, отмечает Bloomberg.