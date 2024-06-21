Акционеры Yandex попросили ЦБ проверить условия обмена на акции «Яндекса»

«Многие наши клиенты вообще не подпадают под условия выкупа или обмена, так как купили акции после 30 ноября. Однако есть и такие, кто подпадает под выкуп по ₽1251 за бумагу, но отказались от него. И их можно понять, когда рыночная цена акций выше ₽4000», — объясняет управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов. Его бюро представляет интересы более чем 100 держателей Yandex N.V., суммарная стоимость их пакета оценивается примерно в ₽6,5 млрд (при пересчете рыночной стоимости акций на момент приостановки торгов бумагами Yandex N.V. 14 июня, когда она составляла ₽4071,2).