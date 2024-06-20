Закачка газа в хранилища Европы обновила исторические минимумы

Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ), объясняет текущую динамику ожиданием снижения цен в третьем квартале. «Биржевые цены заметно выросли, начиная со второй половины мая относительно января-апреля 2024 года, и есть основания ждать их коррекции», — пояснил он. Вся экономика использования ПХГ в последние два года «перевернута вверх дном», поскольку цены зимой, когда газ отбирается из хранилищ, «оказываются парадоксально ниже, чем летом, когда его закачивают», отмечает эксперт. «Поэтому компании, бронирующие мощности ПХГ, боятся в очередной раз прогадать, купив газ дороже, чем смогут продать. Кроме того, сама потребность в оставшейся закачке относительно невелика, предложение газа стабильно, а уровень запасов по-прежнему близок к рекордному. В таких условиях можно позволить себе подождать», — считает Белогорьев.