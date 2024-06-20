В Минтруде призвали стимулировать рождаемость первых детей

«Основным демографическим инструментом остаётся материнский капитал. После того, как маткапитал был перенесён на факт рождения первого ребенка, остановилось снижение суммарного коэффициента рождаемости первых детей… Нам придется что-то делать и для стимулирования рождения первых детей, потому что, по данным переписи, число женщин репродуктивного возраста старше 24 лет, не студентов, у которых пока еще нет детей, остается достаточно высоким», — сказала Баталина на пленарном заседании Девятой всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» во Владивостоке.