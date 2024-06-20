Суд арестовал бывшего совладельца «Трансфин-М» Тайчера

Представители защиты не согласились со следствием, что описываемое преступление не относится к предпринимательской деятельности. «Когда одна коммерческая организация дает заем другой коммерческой организации — что это, как не предпринимательская деятельность?» — заявил адвокат. Тайчер сказал, что в материалах следствия однобоко и неполно отражены экономические события в компаниях «Т-Генерация», «Трансфин-М» и «Рейлстрим». Денежные средства, которые были выданы от компании «Трансфин-М», не были похищены, а были направлены на погашение других обязательств, заявил подозреваемые. «Трансфин-М» — это серьезная организация, там решения принимаются коллегиально, поэтому вряд ли там могли выдать нецелевой кредит, сказал Тайчер.