«Стороны поддерживают создание благоприятных условий для расширения деятельности российских нефтегазовых компаний на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских нефтегазовых компаний на территории России в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама и международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года», — говорится в заявлении.
Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых компаний
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. РФ и Вьетнам поддерживают создание условий для расширения работы российских нефтегазовых компаний на шельфе Вьетнама и вьетнамских — в России, говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении двух стран о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений.