Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых компаний

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. РФ и Вьетнам поддерживают создание условий для расширения работы российских нефтегазовых компаний на шельфе Вьетнама и вьетнамских — в России, говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении двух стран о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений.