Путин рассказал, как Россия и Вьетнам могут решить проблемы с расчетами

«По поводу расчетов. Здесь есть проблемы, которые мы обсуждали на каждом уровне сегодняшних переговоров. И с президентом, и с премьер-министром, и с генеральным секретарем (ЦК Компартии). Есть вопросы, связанные с расчетами», — сказал он.
Путин констатировал, что эта проблема создана Москве и Ханою «со стороны».
«Но и ее можно решить. Здесь вопросы связаны с тем, чтобы переходить на расчеты в национальных валютах, в том числе и в рублях. Легко это делается. Надо только назначить уполномоченные банки, которые не боялись бы третичных санкций, которые не работают в третьих странах. Технически ничего сложного в этом нет. Надо только административно выстроить эту работу», — объяснил президент РФ.