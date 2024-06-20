Правительство определило размер дивидендов «Транснефти» за 2023 год

В начале мая президент «Транснефти» Николай Токарев отмечал, что дивиденды компании за 2023 год будут выше, чем в прошлом. «В принципе, они будут неплохие, потому что результаты по году были неплохие — и выручка серьезно подросла», — говорил он. По итогам 2022 года компания выплатила дивиденды в размере ₽16,665 тыс. на одну обыкновенную и привилегированную акцию (до сплита 1:100).