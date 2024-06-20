Правительство определило размер дивидендов «Транснефти» за 2023 год

Правительство определило размер дивидендов «Транснефти» по итогам 2023 года. Общая сумма выплат по всем типам акций составит ₽128,5 млрд. Владельцы привилегированных акций, по подсчетам «РБК Инвестиций», могут получить по ₽177,2 за бумагу. По текущим ценам это около 11% дивдоходности.
100% голосующих обыкновенных акций «Транснефти» принадлежит государству. На Мосбирже торгуются привилегированные акции.
Бумаги «Транснефти» (TRNFP) отреагировали на эту новость негативно. В моменте котировки снизились на 2,12%, до ₽1552,5 за бумагу.
Ранее в «РБК Инвестициях» подсчитали, что дивидендные выплаты «Транснефти» по итогам 2023 года могли бы составить до ₽190,9 на каждую акцию. Некоторые аналитики рассчитывали на выплату более ₽200 на акцию.
В начале мая президент «Транснефти» Николай Токарев отмечал, что дивиденды компании за 2023 год будут выше, чем в прошлом. «В принципе, они будут неплохие, потому что результаты по году были неплохие — и выручка серьезно подросла», — говорил он. По итогам 2022 года компания выплатила дивиденды в размере ₽16,665 тыс. на одну обыкновенную и привилегированную акцию (до сплита 1:100).
Также Токарев сообщил, что идет работа по переходу на выплату дивидендов акционерам компании дважды в год. «Речь об этом идет в практическом плане, мы не видим проблем и будем этим заниматься. Думаю, все будут довольны», — сказал он.
При определении размера дивидендов «Транснефть» руководствуется распоряжением правительства Российской Федерации № 774-р, предусматривающим выплату дивидендов в размере не менее 50% от нормализованной чистой прибыли по МСФО. Согласно этому распоряжению, для расчета нормализованной прибыли чистая прибыль акционеров (без учета прибыли на неконтролирующие доли участия в дочерних обществах), должна корректироваться на доходы и расходы от переоценки основных средств, нематериальных активов, финансовых инструментов и на доходы и расходы по курсовым разницам.
30 мая «Транснефть» сообщила о результатах работы за первый квартал 2024 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль компании в первом квартале текущего года увеличилась на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила ₽95,76 млрд. Выручка «Транснефти» за отчетный период выросла на 17,5%, до ₽369,06 млрд.
«Транснефть» отчиталась лучше прогнозов. «Мы ожидали, что первый квартал 2024 года будет заметно лучше, чем четвертый квартал 2023 года, после январского повышения тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов на 7,2%. Компания превзошла и наши ожидания, и консенсус-оценки Интерфакса по всем ключевым показателям», — прокомментировали в «БКС Мир инвестиций».
На Мосбирже привилегированные акции «Транснефти» торгуются под тикером TRNFP. Они включены в первый уровень листинга на Московской бирже. Привилегированные акции не являются голосующими и дают их владельцам только право на получение фиксированных дивидендов по итогам работы за год. В феврале 2024 года в бумагах компании произошел сплит — дробление акций в пропорции 1:100.