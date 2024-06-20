Мишустин сообщил о росте ВВП России на 5,1% за четыре месяца

«В текущем году российская экономика развивается в положительной динамике: за четыре месяца валовой внутренний продукт прибавил 5,1%, по предварительной оценке», — сказал он.
Мишустин обратил внимание на то, что таких результатов удалось достичь при сохраняющейся рекордно низкой безработице. В апреле ее уровень составил 2,6%, отметил он.
В мае президент России Владимир Путин поручил вывести РФ на четвертое место среди ведущих экономик мира по росту ВВП к 2030 году. Глава государства указал на то, что достигнуть этого необходимо за счет роста производительности труда, при низком уровне безработицы и снижении уровня структурной безработицы.
В том же месяце сообщалось, что Россия заняла десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении с начала XXI века, согласно данным Международного валютного фонда и Всемирного банка. Они были приведены по экономикам с размером ВВП от $100 млрд. В конце прошлого столетия таких было 35, а по итогам 2023 года — 68.
До этого, в январе, Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,6% с ожидавшихся в октябре 1,6%, а также, подтвердил прогнозы на 2024 и 2025 годы, что следовало из доклада международной финансовой организации Global Economic Prospects. Он связал рост ВВП РФ в 2023-м в том числе с существенной бюджетной поддержкой.