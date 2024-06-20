Мишустин сообщил о росте ВВП России на 5,1% за четыре месяца

В том же месяце сообщалось, что Россия заняла десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении с начала XXI века, согласно данным Международного валютного фонда и Всемирного банка. Они были приведены по экономикам с размером ВВП от $100 млрд. В конце прошлого столетия таких было 35, а по итогам 2023 года — 68.