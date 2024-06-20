Крупнейшие российские банки заняли более четверти рынка платежей в Европе

В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, а выпущенные иностранными банками — в России. Внутри страны операции по этим картам теперь проходят через Национальную систему платежных карт. Сейчас в России работают две платежные системы — национальная «Мир» и китайская UnionPay, однако доля последней на российском рынке незначительна, и ее выпускают лишь ограниченное число банков, а эквайеры под санкциями не могут принимать к оплате.