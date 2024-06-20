Донг зовет: Россия и Вьетнам увеличивают торговлю в нацвалютах

Впрочем, через пару часов становится понятно, почему в Ханое выбирают для активного досуга столь нетипичное для нас время. И связано это не с тем, что во Вьетнаме сейчас сезон дождей. В полдень город становится невыносим даже для местных жителей: изнурительная духота и сильная влажность, возможно, стали основной причиной, по которой рота почетного караула во время церемонии официальной встречи Владимира Путина вьетнамским коллегой То Ламом чуть не врезалась в российских журналистов, а их пассивный марш был скорее похож на очередную репетицию, и то не самую качественную (не исключено, что после КНДР планка оценки того, с какой отдачей нужно маршировать, просто выросла).