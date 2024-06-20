Донг зовет: Россия и Вьетнам увеличивают торговлю в нацвалютах

Кроме того, страны намерены развивать сотрудничество в оборонной сфере. Эксперты отмечают серьезный потенциал кооперации двух государств, обращая при этом внимание на сложности, связанные прежде всего с западными санкциями и сближением социалистической республики с США.
Как живут в Ханое
После КНДР Владимир Путин посетил еще одну социалистическую страну в Азии — Вьетнам. Контраст Пхеньяна с Ханоем (пожалуй, как и с любым другим городом) колоссальный и бросается в глаза с первых минут пребывания в столице юго-восточной страны.
Город оживает в 5 утра: все парки и места для отдыха заполнены людьми, прежде всего среднего и пожилого возраста. Под узнаваемые музыкальные треки они танцуют не только в паре, но и в одиночку, бегают или едут на велосипедах (вначале сложилось впечатление, что в столице организовали в честь приезда Путина пробег), занимаются гимнастикой и другими упражнениями (по всей видимости, это был цигун).
Кроме того, горожане прямо на асфальте устраивают матчи по бадминтону или да коу (это вьетнамский бадминтон ногами). В комплексе это всё, без преувеличения, заряжает энергией. И если скандинавские страны традиционно занимают лидирующие позиции по уровню счастья пожилых людей, то Вьетнам, кажется, обязан побеждать по уровню их активности.
— Что у вас тут происходит, почему никто не спит в 5 утра, — спрашиваю я молодого человека, который, по всей видимости, решил не уступать старшему поколению.
— Ничего не происходит, такое каждый день. Люди, вместо того чтобы сидеть дома, выходят на улицу и занимаются спортом, — рассказывает он.
Впрочем, через пару часов становится понятно, почему в Ханое выбирают для активного досуга столь нетипичное для нас время. И связано это не с тем, что во Вьетнаме сейчас сезон дождей. В полдень город становится невыносим даже для местных жителей: изнурительная духота и сильная влажность, возможно, стали основной причиной, по которой рота почетного караула во время церемонии официальной встречи Владимира Путина вьетнамским коллегой То Ламом чуть не врезалась в российских журналистов, а их пассивный марш был скорее похож на очередную репетицию, и то не самую качественную (не исключено, что после КНДР планка оценки того, с какой отдачей нужно маршировать, просто выросла).
В отличие от Кореи иностранцы здесь никого не удивляют — даже ранним утром можно встретить людей, говорящих на разных языках. Сами вьетнамцы в основном не владеют европейскими языками или же говорят на английском. При этом многие из них, кажется, вообще не были в курсе приезда российской делегации, хотя по городу были вывешены флаги РФ.
— Путин здесь, серьезно? — удивляется американец из Аризоны, который выглядел как местный житель.— У меня есть вьетнамские корни, — распутывает он для меня загадку своего происхождения.
Но следом мужчина продолжает удивлять.
— Я православный американец и уже много лет живу здесь, это мой дом, — говорит он.— И я большой поклонник Путина. Наверное, многие американцы меня сейчас захейтили бы за эти слова. Кстати, мое православное имя Алексей. Ханой действительно очень колоритный город, где себя чувствуешь максимально расслабленным, даже несмотря на то, что в любой момент тебя может сбить машина или мотоциклист, для которых пешеход — не повод останавливаться, а тротуар — не причина ограничивать свое стремление добраться до необходимой точки назначения.
Даже местные патрули, которые в день прибытия российского лидера, блокировали некоторые улицы, казались беззаботными. В какой-то момент один из мотоциклистов просто проехал через заграждение. В итоге он остановился после того, как на него один из силовиков всё же начал кричать. Тем не менее всё закончилось лишь улыбкой со стороны нарушителя.
— С КНДР тут нет ничего общего. Жители здесь, по сути, никак не ограничены. Им не запрещают интернет, соцсети или какой-либо другой контент. Запад, однако, через НКО пытается давить на чиновников в направлении нарушения прав человека. Конечно, США хотелось бы, чтобы здесь были более лояльные власти, — рассказывает «Известиям» дипломатический источник.
Таким образом, единственное, что позволяет ощутить незначительную схожесть Пхеньяна и Ханоя, — это юные пионеры с красными галстуками и мавзолей, где лежит первый президент Вьетнама Хо Ши Мин. К слову, посещение усыпальницы и возложение здесь венка было в программе президента РФ.
Чем торгуют Россия и Вьетнам
Несмотря на расслабленный на первый взгляд темп жизни в стране, рабочая программа Владимира Путина оказалась насыщенной. В рамках двусторонних переговоров российская и вьетнамская стороны согласовали совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства. Это, безусловно, важный момент в наших отношениях, учитывая потенциал, который до сих пор не использован. Владимир Путин по итогам переговоров, в частности, отметил важность последовательного перехода на нацвалюты в торговле двух стран. В I квартале 2024-го их объем составил почти 60%. В прошлом году доля транзакций в российских рублях и во вьетнамских донгах обеспечила более 40% объемов двусторонних коммерческих сделок, уточнил он.
Кроме того, глава РФ провел беседу с премьер-министром Фам Минь Тинем, на которой Путин заявил о готовности Москвы наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов, включая СПГ, во Вьетнам.
В программе Владимира Путина значилась встреча и с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Президент РФ отметил хорошую динамику в развитии двусторонней торговли, а также близость позиций Москвы и Ханоя по многим актуальным международным проблемам. «Мы разделяем идеи построения справедливого, демократического, многополярного мироустройства с опорой на международное право, принципы суверенитета и равенства государств», — подчеркнул российский лидер.
Для развития отношений двух стран существуют хорошие исторические условия, поскольку в ХХ веке РФ сыграла решающую роль в восстановлении государственности Вьетнама, говорит «Известиям» заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета СПбГУ, директор Института Хо Ши Мина СПбГУ, эксперт «Валдая» Владимир Колотов. Но, как предупреждает научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИКСА РАН Елена Бурова, в настоящее время взаимодействие России и Вьетнама существенно подвержено негативному воздействию санкций Запада.
— Вся система долговременных коммерческих контрактов стран поставлена под угрозу. Вьетнам к ограничениям не присоединился, но и не осудил их. Нередко создается ощущение, что в ряде случаев он учитывает антироссийские рекомендации Вашингтона. Вьетнамские компании, опасаясь вторичных мер, не хотят идти на риск и расширять экономическое партнерство с РФ, — добавила она.
Это отражается на двусторонней торговле между странами. По вьетнамским данным, в 2021—2023 годах товарооборот сократился на 35% — с $5,6 млрд до $3,6 млрд. Это привело к утрате Вьетнамом статуса крупнейшего торгового партнера России в Юго-Восточной Азии, лидерство перешло к Сингапуру ($3,725 млрд), пояснила специалист, хотя стоит отметить, что по итогам прошлого года товарооборот прибавил 8%.
— И в этом рост продолжился: в I квартале — более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, — сказал российский лидер.
Ханой экспортирует в Россию целый ряд товаров, в том числе электронику, текстиль, сельскохозяйственную продукцию (кофе, перец, морепродукты) и обувь. Российские поставки же в основном состоят из сырья, машин и энергоносителей, говорит представитель Национального координационного центра международного делового сотрудничества во Вьетнаме Нгуен Хонг Нгок.
Главный интерес РФ во Вьетнаме — освоение стратегических рынков (энергетика, особенно атомная, газовая, транспортная инфраструктура), но на них нас не пускает вьетнамская сторона под давлением Запада, говорит Елена Бурова. Однако в Ханое, например, был согласован меморандум о графике по реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.
Кроме того, перспективны технологические проекты в ИТ-сфере, медицине и фармакологии, космосе, ВТС.
Но у Вьетнама фактически нет целеполагания по РФ кроме военно-технического сотрудничества, считают эксперты. И даже в этой сфере у РФ есть конкуренты не только в лице США. К примеру, российской стороне ранее не удалось выиграть тендер на строительство во Вьетнаме завода по производству автоматов Калашникова. Победителем стал Израиль.
Тем не менее То Лам 20 июня подчеркнул, что Ханой и Москва будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности.
Вьетнам усиливает сотрудничество с США
Стоит отметить и то, что Вьетнам сейчас активно развивает отношения с США. И связано это в первую очередь со сложными отношениями с Китаем.
— Из Ханоя ситуация обеспечения собственных интересов видится через призму территориальных споров в Южно-Китайском море, в которой в качестве основного противника рассматривается КНР, установившая свой контроль над островами и акваторией, считающимися в Ханое вьетнамскими. Соответственно, в поисках противовеса применяется традиционная стратегия «опираться на дальнего, чтобы противодействовать ближнему». А среди достаточно сильных дальних, которые активно выступают с антикитайских позиций, на первом месте США, — пояснил Владимир Колотов.
А Вашингтон как раз активно сколачивает региональную антикитайскую коалицию, в которую всё более настойчиво приглашают Вьетнам. По словам собеседника в дипломатических кругах, Ханой смог перевернуть страницы войны с США, особенно после того, как Штаты при Бараке Обаме сняли эмбарго на поставки вооружений. И главное, они исходят в целом из того, что «доллар ценнее любой идеи», уточнил он. А сотрудничество с Соединенными Штатами приносит вьетнамской стороне ощутимые результаты в виде инвестиций.
За счет развития экономических отношений и с Китаем, и с США Вьетнам смог сбалансировать внешнюю торговлю, поскольку в товарообороте с Пекином большой профицит имеет последний, а в торговле с Вашингтоном — Ханой. Таким образом, сейчас Вьетнам грамотно лавирует между возможностями и угрозами, исходящими от основных политических и экономических партнеров, и одновременно стремится обзавестись влиятельными иностранными союзниками на случай обострения ситуации, рассказал Владимир Колотов.
Кроме того, для США Вьетнам важен на фоне огромных ресурсов редкоземельных металлов, которые представляют важные компоненты многих современных электронных устройств. При этом именно Китай, основной экономический конкурент Штатов, занимает первое место по их добыче.