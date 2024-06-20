Дело за малыми: российский бизнес нашел способ проводить платежи в Китай

Платежи из России в Китай в последний месяц стали проходить лучше, выяснили «Известия». В марте-апреле перечисления в КНР почти не проводились, однако ситуация изменилась после поездки Владимира Путина в Пекин. Как пояснили предприниматели, теперь с российским бизнесом стали напрямую работать небольшие региональные банки Китая. У них почти нет международного бизнеса с недружественными РФ странами, поэтому такие игроки меньше опасаются вторичных санкций. С мая снова стали принимать даже платежи за электронику, которые ранее блокировали. Как российский бизнес налаживает расчеты с КНР — в материале «Известий».
Какие банки Китая начали принимать платежи из России
С середины мая ситуация с платежами в Китай улучшилась, рассказал «Известиям» генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. По его словам, в апреле транзакции почти не проходили. Однако в прошлом месяце наметился серьезный сдвиг во взаимодействии Китая и России — объем импорта стал расти. Положительные изменения произошли после поездки президента России в Китай, отметил Алексей Порошин.
С РФ начали напрямую работать региональные банки КНР, сообщили «Известиям» представители бизнес-сообщества. Раньше все транзакции шли через крупных игроков, однако после ужесточения контроля со стороны США целый ряд китайских финорганизаций отказался принимать юани из РФ, пояснил редакции источник из предпринимательской сферы.
Теперь российские компании наладили договоренности о приеме платежей примерно с шестью небольшими кредитными организациями Китая, подчеркнул собеседник. Он уточнил, что операции проходят в юанях.
Кроме того, возобновил прием транзакций в национальных валютах из РФ один из крупных игроков — Bank of China, поделился источник.
С середины мая также стали снова проходить платежи за электронику — ранее их блокировали, добавил собеседник «Известий». Транзакции за технику действительно стали проводить, но не через крупные банки Китая, сказала представитель «Опоры России» в КНР (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц.
Сейчас с платежами из России действительно работают небольшие региональные банки Китая, подчеркнула она. По ее словам, такие кредитные организации находятся под меньшим прицелом со стороны Запада и менее подвержены попаданию в новые пакеты санкций.
С середины прошлого месяца ситуация с приемом платежей китайскими кредитными организациями начала налаживаться, согласилась гендиректор компании Atvira (занимается поставками оборудования из КНР), эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич. Она напомнила, что в марте-апреле транзакции почти не проходили.
С мая организация стала проводить расчеты через региональный банк КНР, рассказала Екатерина Кизевич. По ее словам, невозможно прогнозировать, сколько еще будет работать этот способ. Однако пока российские импортеры вполне могут открывать счета в небольших китайских финорганизациях.
Региональные банки частично заместили выпавших крупных игроков рынка, подтвердил «Известиям» источник из российской кредитной организации. Он пояснил: одна из причин — это географическая близость. Многие региональные банки находятся в северной части КНР. Кроме того, у них в основном очень мало или практически нет международного бизнеса с недружественными РФ странами.
Если появится больше региональных игроков, которые готовы сотрудничать с Россией, то это также поможет сократить сроки проведения платежей, считает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.
Также не все поставщики с юга Китая согласны открывать счета в финорганизациях, расположенных на севере страны, пояснил собеседник. Однако решить это можно через экспортных агентов из КНР.
«Известия» обратились в крупнейшие отечественные банки, а также в ЦБ Китая и РФ с вопросом, отмечают ли там изменение ситуации с платежами с мая.
Как российский бизнес проводит расчеты с Китаем на фоне ужесточений со стороны Запада
Проблемы с расчетами начались еще в конце декабря 2023-го. Это обусловлено вступлением в силу 12-го пакета мер против нашей страны — тогда китайские банки стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживают в США.
С января несколько кредитных организаций уже перестали принимать и транзакции в юанях из РФ. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно). В марте этот список расширился. К нему добавились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank (они занимают первое, 10-е и 12-е места по капитализации), а также Bank of Taizhou. На фоне риска вторичных мер Турция и ОАЭ тоже стали ограничивать расчеты с Россией.
Альтернативой стало проведение расчетов через агентов в третьих странах, поделилась Екатерина Кизевич из Atvira. Однако такие схемы также начали ограничивать. Крупные китайские банки проверяют документацию и запрашивают экспортную декларацию на страну, через которую идет платеж, а затем смотрят на конечный пункт назначения. Так можно узнать, собираются ли продукцию продавать в этом государстве или товары везут в Россию.
Сейчас самый быстрый и надежный способ провести оплату — это через филиал китайского банка в России или российской кредитной организации в КНР, отметила Екатерина Кизевич.
Так, например, работает отделение ВТБ в Шанхае, добавил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако там могут возникнуть сложности из-за срока ожидания. Кроме того, у обеих компаний — поставщика и импортера — должен быть открыт счет в этой финорганизации, уточнил эксперт.
По его словам, остаются и другие варианты. Сейчас возник тренд — китайские организации всё чаще начинают открывать представительства в России и зачастую даже принимают оплату в рублях, добавил эксперт. Некоторые компании из КНР, как правило из сырьевого сегмента, также используют криптовалюты для расчетов. Транзакции, как правило, проходят через Гонконг.