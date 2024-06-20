Дело за малыми: российский бизнес нашел способ проводить платежи в Китай

Платежи из России в Китай в последний месяц стали проходить лучше, выяснили «Известия». В марте-апреле перечисления в КНР почти не проводились, однако ситуация изменилась после поездки Владимира Путина в Пекин. Как пояснили предприниматели, теперь с российским бизнесом стали напрямую работать небольшие региональные банки Китая. У них почти нет международного бизнеса с недружественными РФ странами, поэтому такие игроки меньше опасаются вторичных санкций. С мая снова стали принимать даже платежи за электронику, которые ранее блокировали. Как российский бизнес налаживает расчеты с КНР — в материале «Известий».