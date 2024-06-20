Аналитик назвал две причины повышения ставок по вкладам до 20%

Кое-где уже можно открыть вклад под 20 процентов годовых — по крайней мере, некоторым категориям вкладчиков. И банки продолжают повышать ставки, распространяя выгодные предложения уже на вклады сроком около года.
Для этого есть две причины. Первая — банки больше не ожидают снижения ставок ЦБ в текущем году. Именно поэтому годичные предложения становятся выгоднее. Вторая — ожидание нового ужесточения ДКП.
«Несмотря на то, что 7 июня ставка была сохранена на уровне 16 процентов, регулятор дал жесткий сигнал, указав на возможность повышения на следующем заседании», — комментирует Зварич.
По его мнению, если регулятор повысит ставку и сохранит жесткий сигнал, банки могут еще сильнее улучшить условия по вкладам и накопительным счетам.