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Аналитик назвал две причины повышения ставок по вкладам до 20%

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Банки продолжают повышать ставки по вкладам, несмотря на то, что Банк России в июне сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 16%. С чем это связано, рассказал в интервью агентству «Прайм» главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Источник: © РИА Новости

Кое-где уже можно открыть вклад под 20 процентов годовых — по крайней мере, некоторым категориям вкладчиков. И банки продолжают повышать ставки, распространяя выгодные предложения уже на вклады сроком около года.

Для этого есть две причины. Первая — банки больше не ожидают снижения ставок ЦБ в текущем году. Именно поэтому годичные предложения становятся выгоднее. Вторая — ожидание нового ужесточения ДКП.

«Несмотря на то, что 7 июня ставка была сохранена на уровне 16 процентов, регулятор дал жесткий сигнал, указав на возможность повышения на следующем заседании», — комментирует Зварич.

По его мнению, если регулятор повысит ставку и сохранит жесткий сигнал, банки могут еще сильнее улучшить условия по вкладам и накопительным счетам.