Аналитик назвал две причины повышения ставок по вкладам до 20%

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Банки продолжают повышать ставки по вкладам, несмотря на то, что Банк России в июне сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 16%. С чем это связано, рассказал в интервью агентству «Прайм» главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.