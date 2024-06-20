Акции сети клиник «Мать и дитя» рухнули на 16% на фоне дивидендного гэпа

Акции «Мать и дитя» начали торговаться на Мосбирже с 17 июня после переезда компании в Россию и конвертации депозитарных расписок в акции. Ранее в России торговались депозитарные расписки «Мать и дитя», а сама компания была «прописана» на Кипре. В мае 2024 года компания сообщила, что перерегистрировалась в российскую юрисдикцию. После редомициляции ГДР MD Medical на Мосбирже были сконвертированы в акции МКПАО «МД Медикал Груп».