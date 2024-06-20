Акции сети клиник «Мать и дитя» рухнули на 16% на фоне дивидендного гэпа

Акции «МД Медикал Груп» (MDMG), которая управляет сетью медицинских центров «Мать и дитя», в начале торгов на Мосбирже упали на 15,93% — до ₽811,2 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:02 мск.
К 10:11 мск падение замедлилось до 14,3%, а цена акций восстановилась до ₽826,9.
Падение котировок связано с дивидендным гэпом. Владелец сети медицинских центров «Мать и дитя» выплатит акционерам рекордный в истории компании дивиденд ₽141 на акцию. По цене закрытия торгов 19 июня такая выплата дает дивдоходность 14,6%.
В «Альфа-Инвестициях» допускали падение котировок «Мать и Дитя» на фоне дивидендного гэпа примерно на 14%. Инвестиционный аналитик брокера Павел Гаврилов ожидает, что дивидендный гэп в акциях «Мать и дитя» может закрываться более 1,5−2 месяцев.
Акции «Мать и дитя» начали торговаться на Мосбирже с 17 июня после переезда компании в Россию и конвертации депозитарных расписок в акции. Ранее в России торговались депозитарные расписки «Мать и дитя», а сама компания была «прописана» на Кипре. В мае 2024 года компания сообщила, что перерегистрировалась в российскую юрисдикцию. После редомициляции ГДР MD Medical на Мосбирже были сконвертированы в акции МКПАО «МД Медикал Груп».
Благодаря окончанию процесса регистрации в России у компании появилась возможность выплатить рекордные за всю историю группы дивиденды, сообщали в «МД Медикал Груп». Совет директоров на заседании 7 июня принял решение выплатить дивиденды по результатам трех месяцев 2024 года по обыкновенным акциям МКПАО «МД Медикал Груп» в размере ₽141 на акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Столь большая выплата дивидендов компании обеспечена не только доходами за первый квартал текущего года, но и нераспределенной прибылью прошлых лет, указала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. То есть ожидать столь высоких выплат в последующие кварталы не стоит, добавила эксперт «БКС Мир инвестиций».