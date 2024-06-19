WSJ: Индия опередила Китай по показателям фондового рынка

Кроме того, по данным WSJ, индийский рынок акций оценивается примерно так же высоко, как и американский рынок, который ведут компании, занимающиеся искусственным интеллектом, такие как Nvidia. В то же время китайский рынок акций оценивается значительно ниже, на уровне медленно растущей и сильно задолжавшей Италии. Индийские акции торгуются с премией в 60% по сравнению с другими рынками Азиатско-Тихоокеанского региона (исключая Японию), тогда как за последние пять лет эта премия в среднем составляла 50%.