В России заблокировали 14 тыс. сайтов псевдоучастников рынка ценных бумаг

По словам генпрокурора РФ, сейчас флагманским цифровым направлением в работе российской прокуратуры является функционал нейросетей. Он напомнил, что президент России Владимир Путин утвердил обновленную Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. В ведомственном университете будущие прокуроры уже сейчас изучают специальные дисциплины, направленные на повышение своих цифровых компетенций.
В качестве успешного примера использования новых технологий Краснов привел мониторинг судебных споров с признаками отмывания доходов и незаконного изъятия имущества. Благодаря такому мониторингу в 2023 году в России удалось сохранить имущественные комплексы девяти промышленных предприятий.
По итогу встречи генпрокуроры стран БРИКС договорились усилить сотрудничество в части транснациональных преступлений, пресечения незаконных трансграничных финансовых потоков, сбора цифровых доказательств и доступа к электронным доказательствам.