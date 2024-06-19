В России заблокировали 14 тыс. сайтов псевдоучастников рынка ценных бумаг

По требованию прокуратуры РФ за I квартал текущего года было заблокировано 14 тыс. сайтов псевдоучастников рынка ценных бумаг. Они вводили потребителей в заблуждение выдачей кредитов, оформлением вкладов и иными финансовыми продуктами. Об этом генпрокурор России Игорь Краснов заявил 19 июня в ходе шестой встречи руководителей прокурорских служб стран БРИКС в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло под председательством Краснова и было посвящено современным цифровым решениям в повседневной практике прокурорских служб.