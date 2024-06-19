Сбербанк остается одним из фаворитов рынка

Индексы Мосбиржи и РТС накануне на фоне нового раунда укрепления рубля не показали единой динамики. Рублевый индикатор потерял 2,2% и стремился к поддержке 3110 пунктов, стабилизация ниже которой откроет дорогу к майскому минимуму 3032 пункта. Долларовый РТС в течение сессии отступил от района 1100 пунктов и вырос менее чем на 0,1%, оставаясь ниже краткосрочного сопротивления 1150 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 4,2%, достигнув 11,45 ₽, очередного максимума с июня 2023 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,04 ₽ и 93,30 ₽ соответственно, став самыми низкими с июня прошлого года на основе данных досанкционных биржевых торгов.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться приостановить нисходящее движение начала недели главным образом в рамках коррекции, но в целом остается под основным медвежьим давлением, что предупреждает о рисках дальнейших продаж. У инвесторов в РФ в ближайшие месяцы может не оказаться значимых поводов для покупок, что на данный момент подтверждает в том числе ухудшение технической картины. Некоторые акции при этом продолжают смотреться лучше рынка как в расчете на дивиденды, так и на сохранение высоких финансовых показателей в текущем году. В частности, ЦБ РФ накануне существенно повысил прогноз по прибыли банков на 2024 год: с 2,3−2,8 трлн руб до 3,1−3,6 трлн руб. Одним из фаворитов биржевого рынка при этом остается Сбербанк, от которого ждут в том числе высоких дивидендов.
События дня:
• выходной день в США, биржи закрыты
• визит Владимира Путина в КНДР и Вьетнам
• индекс цен производителей России в мае (19.00 мск)
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