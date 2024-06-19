Сбербанк остается одним из фаворитов рынка

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться приостановить нисходящее движение начала недели главным образом в рамках коррекции, но в целом остается под основным медвежьим давлением, что предупреждает о рисках дальнейших продаж. У инвесторов в РФ в ближайшие месяцы может не оказаться значимых поводов для покупок, что на данный момент подтверждает в том числе ухудшение технической картины. Некоторые акции при этом продолжают смотреться лучше рынка как в расчете на дивиденды, так и на сохранение высоких финансовых показателей в текущем году. В частности, ЦБ РФ накануне существенно повысил прогноз по прибыли банков на 2024 год: с 2,3−2,8 трлн руб до 3,1−3,6 трлн руб. Одним из фаворитов биржевого рынка при этом остается Сбербанк, от которого ждут в том числе высоких дивидендов.