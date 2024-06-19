Мосбиржа с 19 июня запускает торги еще 11 акциями на внебиржевом рынке

Сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями с расчетами через ЦК стал доступен с апреля 2023 года. Пользователям доступны внебиржевые сделки с акциями российских компаний без листинга, а также с акциями, находящимися в листинге Московской биржи. С момента начала работы объем операций превысил 100 млрд рублей.