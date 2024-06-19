Мосбиржа с 19 июня запускает торги еще 11 акциями на внебиржевом рынке

Мосбиржа в среду, 19 июня, пополнила список инструментов для заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через центрального контрагента (ЦК) на 11 акций, сообщила площадка. Среди них: «Т-Плюс», «МОЭК», дочерние компании Газпрома и другие. Таким образом, число доступных для внебиржевых сделок ценных бумаг достигнет 69 акций.
Торговая площадка уточнила, что планирует дальнейшее расширение списка доступных инструментов. Перечень акций сформирован на основе данных системы индикативных котировок MOEX Board, в которую включены свыше 1000 бумаг российских компаний, с учетом активности в бумагах, необходимого уровня раскрытия информации, наличия финансовой отчетности и интереса со стороны инвесторов. Также список торгуемых ценных бумаг пополняется с учетом пожеланий инвесторов, которые могут отправить их с помощью специальной формы на сайте биржи.
Сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями с расчетами через ЦК стал доступен с апреля 2023 года. Пользователям доступны внебиржевые сделки с акциями российских компаний без листинга, а также с акциями, находящимися в листинге Московской биржи. С момента начала работы объем операций превысил 100 млрд рублей.