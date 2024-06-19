«Макдоналдс» отказался от использования ИИ после бекона в мороженом

«Макдоналдс» поручил франчайзи отказаться от технологии к концу июля, договор на ее использование продлеваться не будет: «После тщательного анализа “Макдоналдс” решил прекратить наше нынешнее партнерство с IBM по AПЗ (автоматический прием заказов), и эта технология будет отключена во всех ресторанах, которые в настоящее время ее тестируют, не позднее 26 июля 2024 года».