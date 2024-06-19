Китайские «дочки» в полтора раза нарастили межбанковское кредитование в РФ

«Бэнк оф Чайна» в мае сократил портфель межбанковских кредитов на 27%, но с начала года он подскочил на 66%, следует из отчетности организации. Объем межбанковских кредитов на балансе «Чайна Констракшн Банка» мае вырос на 7%, а с начала 2024 года — на 112%. Банк «АйСиБиСи» за май увеличил объем МБК более чем вдвое (на 117%).