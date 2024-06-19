ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро более чем на ₽4

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 20 июня на уровне ₽82,6282, евро — ₽89,0914, юаня — ₽11,165. Об этом сообщается на сайте регулятора.
На 19 июня Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — ₽87,0354, евро — ₽93,2994, юаня — ₽11,7964. Таким образом доллар «подешевел» на ₽4,4, евро — на 4,21, юань — на ₽0,63.
Курс на покупку доллара в некоторых обменниках Москвы ранее в среду, 19 июня, упал ниже ₽87. Банки понизили курсы иностранных валют на фоне снижения курса юаня на торгах на Мосбирже.
Курс китайского юаня (CNY/RUB) в моменте потерял на Мосбирже 61 копейку, или 5,29%, и опустился до ₽10,8445. Ниже отметки ₽11 курс юаня на Мосбирже упал впервые более чем за год, в предыдущий раз такое было 12 мая 2023 года.
Для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ теперь использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Официальные курсы ЦБ доллара и евро используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на пару доллар/рубль (Si), на пару евро/рубль (Eu), доллар/юань (UCNY), евро/доллар (ED), доллар/тенге (UKZT), вечным фьючерсам на валютные пары доллар/рубль (USDRUBF), евро/рубль (EURRUBF), фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.
США 12 июня ввели блокирующие санкции против Московской биржи и входящего в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ). Попадание компаний в SDN-лист фактически означает изоляцию от долларовой системы, поэтому биржевые валютные торги долларом и евро в России прекратились.
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