Банки досрочно сворачивают программы льготной ипотеки

Срок действия льготных ипотечных программ заканчиваются 1 июля текущего года, но ряд банков ограничили прием заявок по некоторым из них, а также повысили размер первоначального взноса. Frank Media пытался выяснить, почему банки начали сворачивать льготную ипотеку не дожидаясь окончания программы.
Так, согласно обзору Дом.рф:
ВТБ помимо того, что повысил размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 60,1%, по IT-ипотеке, Дальневосточной и Арктической ипотеке — до 30,1%, также с 17 июня приостановил прием заявок и выдачи кредитов по IT-ипотеке. В пресс-службе банка подтвердили, что приостановка выдачи кредитов по IT-ипотеке была связана с исчерпанием лимитов. При этом в банке отметили, что заявки до сих пор принимаются. МТС-банк приостановил прием заявок по договору уступки по программам «Семейной ипотеки» и IT-ипотеки. Также решение о приостановке приема заявок по льготной ипотеке принял и банк «Ак барс». РНКБ приостановил прием заявок по «Сельской ипотеке». При этом снял ограничения по «Семейной ипотеке» на то, чтобы объект кредитования находился на проектном финансировании кредитной организации; Банк «Россия» приостановил прием заявок и выдачу кредитов по программе «Семейная ипотека». С 17 июня Промсвязьбанк остановил прием заявок на ипотечное кредитование по госпрограмме под 8% — «Госпрограмма-2020».
Окончание программ льготной ипотеки в текущем виде — давняя мечта Минфина и Центробанка. Министерство финансов с начала декабря 2023 года планировало ввести целый ряд ограничений для получения льготных ипотечных программ. В итоге правительство сократило максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, до 6 млн рублей. Вместе с этим был повышен первоначальный взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства, с 20% до 30%.
Сразу после этого, в первом квартале текущего года, было зафиксировано замедление темпов роста ипотечного кредитования с 8,9% до 2,6%, говорится в материалах ЦБ. Однако все еще более 70% ипотечных кредитов на рынке выдается с господдержкой.
Что заставило банки заранее отказаться от льготных кредитов?
Остановка приема заявок по льготной ипотеке может быть связана с завершением субсидирования ставок, а также с исчерпанием лимитов, считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко. «Поэтому банки совсем останавливают приемок заявок или ужесточают условия выдачи льготной ипотеки, чтобы замедлить расходование лимитов и дотянуть до июля», — говорит он. Эксперт отмечает, что спрос на льготную ипотеку начал расти с весны текущего года, так как граждане старались успеть в «последний вагон». По данным «Дом.рф», темпы роста выдач льготной ипотеки в мае ускорились вдвое, а сразу несколько банкиров признали, что в июне спрос не угас.
В пресс-службе Абсолют-банка предположили, что «прием заявок может быть завершен в связи с исчерпанием лимитов, выделенных банку по программе». В ПСБ объяснили свое решение прекращением действия льготных программ с 1 июля. «Сейчас уже нет практического смысла принимать новые заявки от клиентов, так как банку нужно время, чтобы одобрить заявку, подобрать объект клиенту и вывести его на сделку», — поделились представители МТС-банка.
Еще один из аргументов — Минфин может увеличить для банков размер компенсации по программам льготной ипотеки после 1 июля 2024 года, и ее выдача станет для них более выгодной, напоминает один из собеседников Frank Media. Речь о надбавке, которая применяется для расчета компенсации недополученных доходов за выдачу ипотечных ссуд с господдержкой.