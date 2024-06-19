Банки досрочно сворачивают программы льготной ипотеки

ВТБ помимо того, что повысил размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 60,1%, по IT-ипотеке, Дальневосточной и Арктической ипотеке — до 30,1%, также с 17 июня приостановил прием заявок и выдачи кредитов по IT-ипотеке. В пресс-службе банка подтвердили, что приостановка выдачи кредитов по IT-ипотеке была связана с исчерпанием лимитов. При этом в банке отметили, что заявки до сих пор принимаются. МТС-банк приостановил прием заявок по договору уступки по программам «Семейной ипотеки» и IT-ипотеки. Также решение о приостановке приема заявок по льготной ипотеке принял и банк «Ак барс». РНКБ приостановил прием заявок по «Сельской ипотеке». При этом снял ограничения по «Семейной ипотеке» на то, чтобы объект кредитования находился на проектном финансировании кредитной организации; Банк «Россия» приостановил прием заявок и выдачу кредитов по программе «Семейная ипотека». С 17 июня Промсвязьбанк остановил прием заявок на ипотечное кредитование по госпрограмме под 8% — «Госпрограмма-2020».