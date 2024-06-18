В ГД предложили аннулировать товарные знаки для ушедших из России компаний

«В настоящее время нет никаких поправок о прямом запрете иностранным брендам юридически возвращаться на российский рынок. Предлагаю рассмотреть возможность аннулирования товарных знаков в России ушедших компаний, а следом — запретить им регистрацию товарных знаков в России на 20 лет», — сказал он РИА Новости.
По словам депутата, важно оценить намерения тех западных компаний, которые решили вернуться, и потенциальный вред, который может нанести российскому обществу их продукция.
Он отметил, что получает множество обращений от россиян, возмущенных тем, что некоторые компании после громкого ухода из России решили тихо юридически вернуться.
«Согласно различным исследованиям, большинство россиян поддерживают развитие собственного производства и не ожидают возвращения западных брендов. Они считают, что отечественная продукция уже не уступает зарубежной», — заключил депутат.
На днях стало известно, что еще в апреле Coca-Cola Company подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые в 2022 году вывела с российского рынка. В конце мая аналогичная заявка поступила и от Starbucks Corporation. Обе компании ушли из России в 2022 году на фоне усиления антироссийских санкций. Starbucks владела более чем ста кофейнями по всей стране. В том же 2022-м новыми владельцами бизнеса стали российские предприниматели, они запустили на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.