В ГД предложили аннулировать товарные знаки для ушедших из России компаний

На днях стало известно, что еще в апреле Coca-Cola Company подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые в 2022 году вывела с российского рынка. В конце мая аналогичная заявка поступила и от Starbucks Corporation. Обе компании ушли из России в 2022 году на фоне усиления антироссийских санкций. Starbucks владела более чем ста кофейнями по всей стране. В том же 2022-м новыми владельцами бизнеса стали российские предприниматели, они запустили на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.