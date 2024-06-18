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США уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налога

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Американский минфин сообщил, что США уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года.

Источник: Reuters

«Министерство финансов США сегодня объявило, что Соединенные Штаты направили официальное уведомление Российской Федерации для подтверждения приостановки действия пункта 4 статьи 1 и статей 5−21 и 23 Конвенции между США и РФ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, а также действие сопровождающего ее протокола», — сообщили в ведомстве.

В минфине отметили, что приостановка вступит в силу 16 августа 2024 года и будет продолжаться, пока в Вашингтоне и Москве не примут иного решения.

«Данное действие является ответом на уведомление Российской Федерации от 8 августа 2023 года о желании приостановить действие пункта 4 статьи 1 и статей 5−21 и 23 Конвенции и протокола», — добавили в министерстве финансов США.