РСПП увидел ущемление прав мажоритариев в поправках в закон об АО

РСПП также раскритиковал механизм, который ограничивает контролирующих лиц, пока они не предложат миноритариям выкупить акции. Согласно поправкам, если связанные лица приобретают более 50% компании, они смогут использовать лишь половину от всех голосов, а остальные будут распределяться между миноритариями. Как отмечает глава РСПП Александр Шохин в письме, эта мера лишает мажоритариев не только голосов по акциям свыше порога, но и по ранее принадлежавшим им бумагам. Крупный бизнес предлагает учитывать на собраниях акционеров долю голосующих акций, а не всех, как следует из текущей версии. В РСПП переживают, что в противном случае миноритарии будут совершать «недобросовестные действия», такие как избрание органа управления, одобрение крупных сделок, выплату дивидендов. Это «будет способствовать увеличению корпоративных конфликтов».