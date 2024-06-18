Производитель Zewa в России стал «Эволюцией комфорта»

Essity — это международная компания со штаб-квартирой в Стокгольме. Она работает в России с 1994 года. У нее в стране есть три фабрики — одна в городе Светогорске Ленинградской области, еще две — в Советске и Веневе в Тульской области. На них работают около 1,3 тыс. человек.