Почта-банк закрывает сервис по покупке билетов

По словам одного из собеседников «Коммерсанта», дочерняя структура оператора МТС — «МТС Энтертейнмент» — вела переговоры с командой SmartBilet и Почта-банком для перевода организаторов и площадок с билетного сервиса на «МТС Live». Однако, по словам другого источника издания, «команда Почта-банка не была заинтересована в продаже проекта». В «МТС Энтертейнмент» подтвердили интерес к развитию профильного бизнеса, «в том числе путем M&A».