Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

По состоянию на 20.04 мск цена акций Nvidia росла на 3,3%, до 135,41 доллара за ценную бумагу, что стало новым историческим максимумом. Капитализация компании в этот момент составляла 3,328 триллиона долларов. Рыночная стоимость Microsoft в то же время составила 3,322 триллиона долларов.