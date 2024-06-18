Иностранцы начали подавать заявки на обмен замороженными активами с россиянами

Вместе с тем участники рынка отметили риски, связанные с новым пакетом санкций против РФ. Активы россиян в ЕС хранятся на счетах НРД — Национальный расчетный депозитарий входит в группу Мосбиржи, против которой Минфин США 12 июня ввел рестрикции. После этого Euroclear сообщил о приостановке работы с активами, имеющими отношение к НРД, «до получения разъяснений».