Иностранцы начали подавать заявки на обмен замороженными активами с россиянами

Граждане РФ уже подали более 1 млн заявок на 35,3 млрд рублей для обмена заблокированных активов, сообщала в начале июня ответственная брокерская компания. До 5 июля организатор торгов будет собирать заявки от иностранцев на участие в обмене.
Вместе с тем участники рынка отметили риски, связанные с новым пакетом санкций против РФ. Активы россиян в ЕС хранятся на счетах НРД — Национальный расчетный депозитарий входит в группу Мосбиржи, против которой Минфин США 12 июня ввел рестрикции. После этого Euroclear сообщил о приостановке работы с активами, имеющими отношение к НРД, «до получения разъяснений».
При смене собственника ценных бумаг (с российского инвестора на зарубежного) активы останутся замороженными, поэтому иностранцу придется получать разрешения бельгийского и, скорее всего, американского регуляторов для получения средств, пояснил старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Евгений Коновалов. Нерезидентам предстоит взвесить все эти риски.
Однако раз в обмене заинтересованы обе стороны, то новые санкции, скорее всего, не повлияют на разблокировку активов, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.