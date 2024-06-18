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Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран, сообщает во вторник горнодобывающая компания Terrafame.

Источник: AP 2023

«Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо (рудник на северо-востоке страны)… С началом эксплуатации Финляндия станет единственным государством-членом ЕС, которое будет производить уран», — говорится в сообщении на сайте компании.

Ожидается, что предприятие выйдет на полную мощность к 2026 году, а объем производства урана составит около 200 тонн в год. Объем инвестиций в подготовку к добыче составил около 20 миллионов евро, уточняет компания.