Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран

«Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо (рудник на северо-востоке страны)… С началом эксплуатации Финляндия станет единственным государством-членом ЕС, которое будет производить уран», — говорится в сообщении на сайте компании.
Ожидается, что предприятие выйдет на полную мощность к 2026 году, а объем производства урана составит около 200 тонн в год. Объем инвестиций в подготовку к добыче составил около 20 миллионов евро, уточняет компания.