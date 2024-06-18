Евросоюз нарастил экспорт пива в Россию до максимума с августа 2023 года

В то же время поставки европейского вина в Россию в апреле снизились на 18% месяц к месяцу — до 63,2 миллиона евро. Италия осталась главным его экспортером, однако продажи сократились в 1,8 раза — до 19,9 миллиона евро. А вот Латвия, наоборот, наращивает поставки — в 1,7 раза, до 15,3 миллиона евро. Третьим основным поставщиком была Литва (10,4 миллиона евро).