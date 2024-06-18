Акции «Северстали» упали почти на 14% на фоне дивидендного гэпа

Акции «Северстали» на открытии торгов 18 июня подешевели на 13,78%, опустившись на минимуме до ₽1570,2, свидетельствуют данные Мосбиржи. Это минимальный уровень с 22 февраля 2024 года. К 10:15 мск падение замедлилось: бумаги теряют 12,06% и торгуются на отметке ₽1601,6 за акцию.
Понедельник, 17 июня, был последним днем, когда акции «Северстали» торговались с дивидендами. Сегодня бумаги компании открыли торги гэпом вниз.
Как отметил инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Алексей Дмитриев, размер гэпа обычно равен размеру дивидендов, скорректированному на налоги. «Северсталь» выплатит акционерам по ₽191,51 по итогам 2023 года и ₽38,3 за первый квартал 2024 года — в сумме ₽229,81 на акцию. По текущим ценам это дает дивидендную доходность 12,6%. Дмитриев ожидал, что акции должны были открыться с просадкой примерно в 10,5% от текущей цены.
По мнению эксперта, на закрытие дивидендного гэпа может потребоваться чуть более обычного в таких случаях срока в 25−46 рабочих дней.
При этом перспективы будущих выплат окажут поддержку акциям, а замедлить закрытие гэпа могут высокие доходности на рынке облигаций, которые отвлекают на себя внимание инвесторов. В целом время выкупа просадки во многом будет зависеть и от перспектив будущих выплат.
«Учитывая пример НЛМК, который не так давно тоже прошел через отсечку, быстрого восстановления котировок бумаг компании не ждем», — отметил главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа «Промсвязьбанка» Алексей Головинов.
Дивидендный гэп по НЛМК случился 27 мая. По итогам торгов этого дня котировки металлурга обвалились на 14,19%. Выплата акционерам компании составляет ₽25,43, что дает дивдоходность около 10%. Таким образом просадка бумаг заметно превысила размер ожидаемых дивидендов. С тех пор котировки НЛМК упали еще на 14%. Аналитики «БКС Мир инвестиций» отметили, что падение котировок НЛМК совпало по времени с началом коррекционного спада индекса Мосбиржи".