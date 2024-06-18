Акции «Северстали» упали почти на 14% на фоне дивидендного гэпа

Как отметил инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Алексей Дмитриев, размер гэпа обычно равен размеру дивидендов, скорректированному на налоги. «Северсталь» выплатит акционерам по ₽191,51 по итогам 2023 года и ₽38,3 за первый квартал 2024 года — в сумме ₽229,81 на акцию. По текущим ценам это дает дивидендную доходность 12,6%. Дмитриев ожидал, что акции должны были открыться с просадкой примерно в 10,5% от текущей цены.