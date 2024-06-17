ВТБ сообщил о мошенниках, запугивающих людей просрочкой по ипотеке

«В новой схеме речь идет о выплатах по ипотеке, к которым люди обычно относятся очень ответственно. Результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может еще и потерять сбережения или вовсе оказаться должным банку, если на его имя оформят кредит. Поэтому мы призываем внимательно изучать каждый мошеннический сценарий и делиться этой информацией с близкими и друзьями», — указал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.