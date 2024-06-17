ВЭБ оценил влияние высоких ставок на финансирование техсуверенитета

«Мы и тогда говорили, что таксономия “полетит”, если будут соответствующие меры государственной поддержки. Когда государство разделяет риски по такого рода проектам, будь то госгарантии или приоритетные направления для субсидий. Поймите меня правильно, я не призываю к расширению льготных программ, наоборот, если мы будем их расширять, у нас ставки будут высокие. Но что нужно сделать: если правительство выбрало критерии тех проектов, которые самые важные для технологического суверенитета, для модернизации, наверное, все меры поддержки, которые есть, надо прежде всего туда направлять. И, на мой взгляд, требуется такая интеграция этих программ», — поясняла Набиуллина.