В России могут ужесточить условия перепродажи ввезенных авто

МВД России разработало новое требование для регистрации автомобилей, ввезенных в страну, при их перепродаже на территории РФ. Это следует из новых поправок к рассматриваемым в Госдуме изменениям в закон о государственной регистрации транспортных средств. С предложениями к нему ознакомились «Известия».