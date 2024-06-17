В Бенилюксе продали права на два бренда водки

ГААГА, 17 июн — РИА Новости. Права на использование брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная», в странах Бенилюкса проданы компании Spirits International за 1,6 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости с аукциона в Гааге.
В понедельник в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная». Организатором мероприятия выступила компания Equilibristen Baillifs. На аукцион были выставлены 18 алкогольных брендов, они продавались одним лотом. Для участия в аукционе требовался залог в размере 250 тысяч евро.
В аукционе приняли участие представители трех компаний. Победителем стала компания Spirits International, которая предложила самую высокую цену. Эта компания входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера, который зарегистрирован в Люксембурге.
Лот ушел с молотка за 1,6 миллионов евро.
Таким образом, права на бренды перешли компании Spirits International.