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В Бенилюксе продали права на два бренда водки

Права на бренды водки «Московская» и «Столичная» в Бенилюксе продали за €1,6 млн.

Источник: © РИА Новости

ГААГА, 17 июн — РИА Новости. Права на использование брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная», в странах Бенилюкса проданы компании Spirits International за 1,6 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости с аукциона в Гааге.

В понедельник в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная». Организатором мероприятия выступила компания Equilibristen Baillifs. На аукцион были выставлены 18 алкогольных брендов, они продавались одним лотом. Для участия в аукционе требовался залог в размере 250 тысяч евро.

В аукционе приняли участие представители трех компаний. Победителем стала компания Spirits International, которая предложила самую высокую цену. Эта компания входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера, который зарегистрирован в Люксембурге.

Лот ушел с молотка за 1,6 миллионов евро.

Таким образом, права на бренды перешли компании Spirits International.