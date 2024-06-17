В Бенилюксе продали права на два бренда водки

В понедельник в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная». Организатором мероприятия выступила компания Equilibristen Baillifs. На аукцион были выставлены 18 алкогольных брендов, они продавались одним лотом. Для участия в аукционе требовался залог в размере 250 тысяч евро.