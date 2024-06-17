Усманов подал иск против банка UBS Europe

Предприниматель попал под санкции ЕС и США в 2022 году. Представитель Усманова рассказывал, что в отношении бизнесмена начали расследование по обвинению в уклонении от уплаты налогов в Германии после того, как СМИ сообщили, что он тайно владел недвижимостью в стране. Адвокаты Усманова отвергают обвинения и говорят, что недвижимость принадлежит безотзывным дискреционным трастам, в которых бизнесмен даже не является бенефициаром.