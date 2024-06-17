Пенсионные резервы в российских НПФ достигли почти 2 трлн рублей

Уточняется, что драйвером такой динамики стала программа долгосрочных сбережений. За первые три месяца текущего года россияне вложили в нее 2,4 млрд рублей. Кроме того, участники попросили перевести в программу свыше 6,4 млрд рублей пенсионных накоплений.
При этом НПФ выплатили гражданам 39 млрд рублей за I квартал, что на 6% больше за аналогичный период 2023-го. Из этой суммы 13,2 млрд рублей пришлось на договоры об обязательном пенсионном страховании, 25,8 ― на договоры негосударственного пенсионного обеспечения и программу долгосрочных сбережений.
Генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий отметил, что результаты негосударственных пенсионных фондов за январь―март подтверждают стабильность и устойчивость отрасли в меняющемся мире, а также высокий интерес россиян к программе долгосрочных сбережений.
«За три месяца общий объем вложений в новый инструмент с учетом заявленных к переводу средств пенсионных накоплений составил почти 9 млрд рублей. Такая динамика при ее должной поддержке со стороны государства и отрасли может стать катализатором развития культуры долгосрочных сбережений. Одним из количественных показателей для ее оценки может выступать отношение портфеля пенсионных средств к ВВП страны. В России на конец 2023 года он составлял 4,4%. Полагаю, это значение должно кратно вырасти», — сказал эксперт.
Ранее, 14 мая, сообщалось, что НПФ за 2023 год выплатили 158 млрд рублей. За год показатель увеличился на 11,8%. Это следует из данных аналитиков НПФ «Достойное будущее». Большую часть выплат составили средства в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, клиенты фондов получили негосударственных пенсий на сумму в 107 млрд рублей.