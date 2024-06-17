Пенсионные резервы в российских НПФ достигли почти 2 трлн рублей

«За три месяца общий объем вложений в новый инструмент с учетом заявленных к переводу средств пенсионных накоплений составил почти 9 млрд рублей. Такая динамика при ее должной поддержке со стороны государства и отрасли может стать катализатором развития культуры долгосрочных сбережений. Одним из количественных показателей для ее оценки может выступать отношение портфеля пенсионных средств к ВВП страны. В России на конец 2023 года он составлял 4,4%. Полагаю, это значение должно кратно вырасти», — сказал эксперт.