Названы страны с самой доступной электроэнергией в Европе

После довольно сложного 2022 года, когда в Европе разразился энергетический кризис, в 2023 году ситуация на оптовом рынке электроэнергии стабилизировалась, а цены, хотя и не вернулись на среднемноголетний уровень, но оказались значительно ниже, чем в 2022 году. Так, цена на бирже European Energy Exchange (EEX) в германском секторе в среднем за 2023 год составила 95,2 евро за МВт ч, что в 2,5 раза ниже, чем в 2022 году.