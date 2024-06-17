Министр Дальнего Востока предложил альтернативный бизнесу путь России

Но он уверен, для России актуален другой путь, так как в «нашем историческом опыте в торговлю был вовлечен малый процент людей, а массовый труд русских крестьян сильно отличался от труда рисовых фермеров». «Образ азиатского предпринимателя, лавирующего по рынкам и по капле выжимающего эффективность из своего предприятия, от нас далек. Русский предприниматель, пройдя за одно поколение путь спекулянт — новый русский — бизнесмен — патриотичный предприниматель (других не осталось), фактически не смог занять в экономике нишу основного двигателя созидания и прогресса. Не хватило времени. Пройдя через грехи быстрого накопления капитала в 90-е, российское предпринимательство так и осталось в восприятии большей части общества чем-то аморальным и паразитическим. Редких позитивных примеров типа “Магнита” и “Wildberries” не хватило, чтобы это отношение развеять. Иммунной реакцией государственного организма стало “очищающее” внимание силовиков к предпринимателям, делающее бизнес занятием сродни бейсджампингу. Как результат, доля частного сектора стабильно снижается вот уже двадцать лет, а самих предпринимателей не видно ни в завоевании новых рынков, ни в авангарде инноваций», — считает Чекунков.