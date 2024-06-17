Минцифры вместе с Минфином должны подготовить предложения о продлении IT-ипотеки

В апреле текущего года сообщалось, что Министерство финансов планирует завершить несколько программ льготной ипотеки в 2024 году, среди них: IT-ипотека и кредиты на покупку квартир в новостройках под 8%. В декабре 2023 года Минцифры сообщало, что обсуждает вопрос о продлении IT-ипотеки.