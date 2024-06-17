Минцифры вместе с Минфином должны подготовить предложения о продлении IT-ипотеки

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры до 20 июня 204 года проработать вопрос о продлении действия IT-ипотеки, сообщает «Интерфакс». «Эти предложения должны содержать условия для сохранения высококвалифицированных ИТ-специалистов в регионах», — пояснили в аппарате вице-премьера.
В апреле текущего года сообщалось, что Министерство финансов планирует завершить несколько программ льготной ипотеки в 2024 году, среди них: IT-ипотека и кредиты на покупку квартир в новостройках под 8%. В декабре 2023 года Минцифры сообщало, что обсуждает вопрос о продлении IT-ипотеки.
C 2022 года cотрудники аккредитованных компаний при определенных условиях могут взять ипотечный кредит по ставке до 5%. По данным Минцифры, за время действия IT-ипотеки было выдано более 59 тысяч ипотечных кредитов на сумму порядка 523 млрд рублей.